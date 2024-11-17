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Дефицит цинка грозит легочными инфекциями, выяснили ученые

Nature: дефицит цинка в рационе повышает риск бактериальной пневмонии

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Depositphotos

Ученые из Медицинского центра Университета Вандербильта установили связь между дефицитом цинка и развитием пневмонии, вызванной бактериями A. baumannii, у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Чтобы выяснить, способствует ли дефицит цинка в рационе ухудшению здоровья легких, исследователи провели эксперимент на мышах. Животных посадили на ограничительную диету и попытались спровоцировать у них развитие острой пневмонии, вызванной A. baumannii. Эти бактерии распространены в природе, а также во внутрибольничной среде. Они могут колонизировать желудочно-кишечный тракт, кожу, носоглотку, конъюнктиву, влагалище и уретру.

Исследователи обнаружили, что у мышей с недостатком цинка в организме количество бактерий A. baumannii в легких было выше, чем у животных их контрольной группы. Мыши легче заболевали пневмонией и уходили из жизни по причине осложнений. Также было установлено, что при дефиците цинка A. baumannii распространялись на селезенку животных.

Дополнительный анализ показал, что колонизация организма бактериями способствовала усиленной выработке воспалительного белка IL-13. Именно этот фактор способствовал ухудшению состояния здоровья животных.

Ученые предположили, что результаты исследования могут быть применимы и к людям. По их словам, блокировка выработки IL-13 может облегчить течение легочных инфекций.

Ранее был раскрыт механизм развития агрессивного рака легких.

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