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Раскрыт механизм развития агрессивного рака легких

NCI: онкогены RAS и белок XPO1 провоцирует развитие агрессивного рака легких

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Ученые из ряда ведущих университетов США и Великобритании установили, что самые агрессивные и часто метастазирующие формы рака легких возникают в результате взаимодействий между онкогенами семейства RAS и белком XPO1. Об этом сообщается на сайте Национального института онкологии в США (Comprehensive Cancer Information — NCI).

RAS — это семейство генов (а также одноименных белков), которые участвуют в передаче клеточных сигналов и, как правило, регулируют размножение клеток. Постоянная активация RAS вследствие мутаций нарушает регуляцию деления клеток, а также приводит к росту опухолей и метастазированию.

Создание ряда препаратов-блокаторов активности RAS, способных тормозить или даже останавливать рост опухолей, повысило шансы на излечение от рака. Однако в некоторых случаях даже такие препараты оказываются неэффективными.

Исследователи задались целью выяснить, что снижает результативность применения блокаторов RAS. Чтобы лучше понять, как белки RAS взаимодействуют с различными клеточными системами, исследователи провели эксперименты на клеточных линиях, полученных от доноров с агрессивными формами рака легких. Результаты экспериментов показали, что онкогены RAS не только активно взаимодействуют с известными ферментами, такими как PI3K и MEK, но также образуют связи с белком XPO1.

XPO1 известен как белок, поддерживающий структуру хромосом-1. Он отвечает за транспортировку пептидов (цепочечных молекул) из ядра клетки в ее цитоплазму (полужидкое содержимое).

Ученые установили, что активация XPO1 приводит к тому, что в цитоплазму клетки попадает ядерный белок EZH2. Он особым образом помечает молекулы гена DLC1, препятствующему развитию опухолей, и заставляет клетку уничтожать их. Это предотвращает гибель клетки даже при наличии фатальных мутаций в ДНК, что стимулирует рост опухоли и объясняет, почему существующие лекарства, блокирующие PI3K и MEK, не всегда действуют эффективно.

Ранее ученые создали микроклеточные дроны для лечения рака легких.

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