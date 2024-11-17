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Назван простой способ снижения кровяного давления

JCSM: десятиминутные упражнения каждый час снижают кровяное давление

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mikeforemniakowski/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Бристольского и Эксетерского университетов в Великобритании установили, что для снижения давления нужно выполнять легкие десятиминутные упражнения каждый час, проведенный в сидячем положении. Результаты исследования опубликованы в Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle (JCSM).

В исследовании приняли участие 2513 детей, за которыми наблюдали с 11 до 24 лет. В начале исследования дети проводили шесть часов в день в сидячем положении, шесть часов занимались легкой физической активностью и примерно 55 минут — физической активностью средней и высокой интенсивности (MVPA). В подростковом и молодом возрасте девять часов в день участники проводили в сидячем положении, три тратили на легкую физическую активность, а примерно 50 минут в день — на умеренные упражнения.

Среднее артериальное давление испытуемых в детстве составляло 106/56 мм рт. ст., а в молодом возрасте повышалось до 117/67 мм рт. ст., отчасти из-за нормального физиологического развития. Постоянное увеличение времени, проводимого в сидячем положении, с 11 до 24 лет было связано со средним повышением систолического артериального давления на четыре мм рт. ст. 

В рамках эксперимента ученые проинструктировали испытуемых чередовать легкие десятиминутные физические упражнения с 50 минутами, проведенными в сидячем положении. Это привело к снижению систолического артериального давления на три мм рт. ст., а диастолического — на два мм рт. ст. Ученые отметили, что такая разница может показаться несущественной для здоровья детей. Однако у взрослых снижение систолического артериального давления на пять мм рт. ст. сокращает риск сердечного приступа и инсульта на 10%.

Ранее были названы факторы риска тяжелого инсульта.

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