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Названы факторы риска тяжелого инсульта

Neurology: риск тяжелого инсульта повышают три фактора

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Ученые из Университета Голуэя в Ирландии установили, что риск тяжелого инсульта, приводящего к инвалидности, значительно повышает гипертония, курение и фибрилляция предсердий. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

В исследовании приняли участие 26 948 человек из 32 стран. Средний возраст участников составил 62 года. Данные добровольцев, ранее перенесших инсульт (около половины испытуемых), сопоставили с информацией о здоровье и образе жизни людей такого же пола и возраста.

Ученые подсчитали, что из всех случаев инсульта 4848 были тяжелыми, а 8612 характеризовались как легкие или умеренные. Тяжелый инсульт определялся как состояние, при котором человек теряет способность обслуживать себя без посторонней помощи, а также нуждается в постоянном уходе до конца жизни.

Исследователи установили, что у людей с высоким кровяным давлением вероятность тяжелого инсульта повышалась в 3,2 раза (а легкого или умеренного — в 2,9 раза). Другим значимым фактором риска инвалидизации была фибрилляция предсердий. Эта разновидность аритмии была связана с повышением риска тяжелого инсульта в 4,7 раза. С опасными последствиями инсульта также рисковали столкнуться курильщики — эта привычка увеличивала вероятность необратимого разрушения здоровья в 1,9 раза.

Ранее ученый рассказал, какое количество алкоголя провоцирует инсульт.

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