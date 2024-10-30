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Перечислены симптомы повышенного уровня липидов в крови

Врач Кузнецов: плоские желтые бугорки у век указывают на высокий холестерин

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На повышенный уровень холестерина указывают плоские бугорки желтоватого цвета в области век, утолщение сухожилий из-за отложений холестерина и липоидная дуга роговицы (ободок светлого цвета вокруг роговицы), рассказал «Газете.Ru» врач-кардиолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Александр Кузнецов.

«Гиперхолестеринемия часто не сопровождается симптомами, и человек долгое время может считать себя совершенно здоровым. Однако иногда могут появляться специфические внешние признаки — ксантелазмы (плоские бугорки желтоватого цвета в области век), ксантомы (утолщение сухожилий из-за отложений холестерина) и липоидная дуга роговицы (ободок светлого цвета вокруг роговицы). Как правило, такие проявления встречаются при тяжелых нарушениях липидного обмена», – отметил врач.

В большинстве случаев симптомы появляются уже при выраженном атеросклерозе и включают в себя боли в нижних конечностях при ходьбе, одышку и боли в груди или под левой лопаткой при физических нагрузках, головокружения и головные боли.

«Но зачастую даже тяжелые атеросклеротические поражения артерий могут протекать бессимптомно, а первыми проявлениями могут стать инфаркт миокарда или инсульт. Чтобы не упустить гиперхолестеринемию, рекомендуется регулярно сдавать анализы — общий холестерин, а лучше — расширенный липидный профиль, в который входит определение различных фракций холестерина, чтобы более точно оценить риски и выбрать подходящее лечение. Также хотя бы раз в жизни рекомендуется определить уровень липопротеина (а) в крови — его высокие значения (более 50 мг/дл) свидетельствуют о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний»,— заключил врач.

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