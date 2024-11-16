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В Канаде массово распространяется неизвестная болезнь мозга

Глава провинции Нью-Брансуик в Канаде просит ученых изучить новую болезнь мозга

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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Глава провинции Нью-Брансуик в Канаде Сьюзан Холт обратилась к Федеральному агентству здравоохранения с просьбой изучить распространяющуюся в регионе новую болезнь мозга. Ее призыв опубликовало издание National Post.

«Мы не только не знаем, как это определить, диагностировать и лечить, мы не знаем, в чем причина этой болезни», — подчеркнула она.

Новое заболевание распространяется в Нью-Брансуике и Новой Шотландии. Число пострадавших от болезни оценивается в несколько сотен. Известно, что она запускает нейродегенеративные синдромы у людей. Также сообщается о таких симптомах, как тревожность, проблемы со сном, боль в конечностях и проблемы с балансом, стук зубов, сильные мышечные спазмы, проблемы со зрением и галлюцинации. Многие из пострадавших моложе 45 лет.

До этого стало известно, что онлайн-игры для мозга не помогают бороться с болезнью Альцгеймера. В противовес этому для активации серого вещества в мозге советуется изучать новое, знакомиться с новыми людьми, заниматься волонтерством и играть на музыкальных инструментах.

Ранее стало известно, что болезнь Альцгеймера поражает мозг в два этапа.

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