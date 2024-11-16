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Ученые научились подавлять супербактерии без лекарств и химикатов

SciAdv: связывание магния устраняет большинство устойчивых к лекарствам микробов

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Unsplash

Международная группа ученых из США и Испании обнаружила уязвимое место у устойчивых к антибиотикам бактерий, известных как супербактерии. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Команда рассмотрела устойчивость к антимикробным препаратам бактерии Bacillus subtilis, или сенной палочки. Специалисты хотели выяснить, почему мутантные варианты микроорганизмов с выработанной защитой от лекарств не размножаются и не захватывают популяцию, несмотря на явное преимущество перед менее стойкими сородичами.

Изучая вариант рибосомы (органоиды клеток, отвечающие за синтез белка) штамма Bacillus subtilis под названием L22, исследователи обнаружили, что конкуренция за магний тормозит рост L22 больше, чем обычная рибосома «дикого типа», не устойчивая к антибиотикам.

Моделирование в атомном масштабе показало, что мутантные варианты рибосом, которые обеспечивают устойчивость к антибиотикам, чрезмерно конкурируют за ионы магния с молекулами аденозинтрифосфата (АТФ), которые обеспечивают энергию для движения живых клеток.

Математические модели выявили, что органоиды супербактерии борются между собой за магний, что существенно сдерживает их развитие.

«Мы обнаружили ахиллесову пяту бактерий, устойчивых к антибиотикам. Мы можем воспользоваться этой уязвимостью, чтобы подавить формирование устойчивости к антибиотикам без лекарств или вредных химикатов», — отметили ученые.

По словам специалистов, хелатирование (связывание) ионов магния в бактериальной среде должно эффективно подавлять резистентные штаммы, не влияя на полезные для здоровья бактерии.

Ранее исследователи узнали причину высокой летальности и устойчивости к лечению возбудителя туберкулеза.

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