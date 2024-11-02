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В России создали новый нетоксичный клей на основе полиэтилена

В ПНИПУ разработали клеящий состав для производства фанеры

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Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали новый клей на основе полиэтилена для склеивания древесного шпона при выпуске фанеры. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

По словам специалистов, обычно фанеру производят с использованием токсичных формальдегидных смол.

Исследователи Пермского Политеха предложили более экологичный способ, модифицировав доступный полиэтилен с помощью перекисей.

«Мы предлагаем использовать в качестве модификатора перекись с температурой разложения выше температуры плавления полимера. Ее наносят на поверхность полиэтиленовой пленки и тем самым создают пленочный клей.

Горячее прессование пакета из слоев шпона и такого клея приводит поэтапно к плавлению полимера, прививке к нему природного и, при необходимости, к созданию определенной степени сшивки его макромолекул», – объяснил доцент кафедры строительного инжиниринга и материаловедения ПНИПУ Игорь Кочуров.

Результаты испытаний показали соответствие адгезионной прочности требованиям стандартов, отметили в университете.

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