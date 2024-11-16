Ученые обучили ИИ находить трудно излечимое заболевание печени на ранних стадиях

Американские ученые из Вашингтонского университета разработали инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ), точно определяющий метаболически-ассоциированную стеатозную болезнь печени (MASLD). Исследование представили на конференции Американской ассоциации по изучению печени (AASLD).

Стеатоз печени — трудно излечимое заболевание, возникающее при накоплении жира в печени. Ранняя диагностика MASLD имеет ключевое значение, поскольку болезнь может быстро прогрессировать до более тяжелых форм. Однако у многих людей отсутствуют симптомы на начальной стадии стеатоза, что затрудняет выявление проблемы.

Исследователи использовали алгоритм ИИ для анализа результатов визуализации в электронных медицинских картах из трех сайтов в Медицинской системе Университета Вашингтона, чтобы определить пациентов с подозрением на MASLD.

Нейросеть обнаружила 834 человека с признаками развития стеатоза печени, при этом соответствующий диагноз имели лишь 137 (17%) из них.

По словам авторов разработки, открытие показало, как ИИ помогает врачам преодолевать ограничения традиционной клинической практики и улучшать диагностику.

Ранее ученые обучили ИИ прогнозировать патологии беременности по истории болезни.