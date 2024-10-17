ИИ научили прогнозировать патологии беременности по истории болезни

Ученые ЛЭТИ создали алгоритм, который позволяет по истории болезни пациентки прогнозировать будущие патологии беременности. Разработка ляжет в основу систем поддержки принятия решений акушера и пациенток для прогнозирования протекания и исхода беременности без потребности посещения больницы. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ЛЭТИ.

Патологии беременности включают ряд болезней и отдельных клинических симптомов, которые развиваются только во время протекания беременности. Они могут быть связаны как с плодом, так и с общим состоянием пациентки. Сегодня для определения возможных рисков и патологий необходимы относительно длительные обследования, тесты и анализы, требующие визита пациентки в учреждения здравоохранения.

«У нас возникла гипотеза о том, что данные о протекании беременности, которые фиксируют гинекологи и репродуктологи, могут использоваться для прогноза патологий. Речь идет о большом количестве разнообразной информации от роста и возраста пациентки до вредных привычек мужа и перенесенных травм. Мы создали систему, которая подтвердила нашу идею на практике. Действительно, многие патологии можно спрогнозировать или диагностировать с высокой точностью по данным истории болезни», – рассказала «Газете.Ru» аспирант кафедры алгоритмической математики СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дарина Рипка.

Ученые провели работоспособность системы на сотне пациентов. Исследователи работают над увеличением базы данных пациенток, в частности, для повышения точности системы. Сейчас система умеет классифицировать семь различных патологий и состояние их отсутствия с точностью до 90%.

«Сейчас мы работаем над созданием приложения на основе нашей модели. С его помощью даже вне больницы женщина сможет внести данные и получить прогноз или раннюю диагностику патологий беременности. Преимущество нашей системы также в том, что получить прогноз можно до беременности (правда, в этом случае точность несколько ниже - до 86%), что позволит пациентке спланировать ее протекание», – отметила Рипка.

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