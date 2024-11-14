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Найден способ замедлить развитие агрессивного рака простаты

MolCan: за развитие агрессивного рака простаты отвечает особый клеточный путь

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Depositphotos

Ученые из Венского медицинского университета установили, что активация сигнального пути GP130 в клетках простаты может замедлить развитие рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Cancer (MolCan).

Сигнальный путь GP130 играет ключевую роль в межклеточной коммуникации и влияет на фактор транскрипции STAT3, который связан с развитием опухолей. Ранее считалось, что блокирование этого пути может замедлить рост раковых клеток, однако новое исследование показывает, что активация GP130 может оказывать противоположное воздействие.

К такому выводу ученые пришли после наблюдения за поведением раковых опухолей у генетически модифицированных мышей с активной функцией GP130. Результаты были подтверждены дополнительным анализом тканей пациентов с раком простаты, которые показали, что высокий уровень GP130 связан с улучшением выживаемости.

«Наше исследование показывает, что активация GP130 в клетках простаты не только замедляет рост опухоли, но и стимулирует иммунную систему к активной борьбе с раковыми клетками», — отметил руководитель исследования Лукас Кеннер. По мнению ученых, их работа открывает новые терапевтические возможности для лечения агрессивного рака простаты, который до сих пор трудно поддается терапии.

Ранее российские ученые синтезировали новое вещество для борьбы с раком мозга.

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