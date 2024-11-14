Найден способ замедлить развитие агрессивного рака простаты

Ученые из Венского медицинского университета установили, что активация сигнального пути GP130 в клетках простаты может замедлить развитие рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Cancer (MolCan).

Сигнальный путь GP130 играет ключевую роль в межклеточной коммуникации и влияет на фактор транскрипции STAT3, который связан с развитием опухолей. Ранее считалось, что блокирование этого пути может замедлить рост раковых клеток, однако новое исследование показывает, что активация GP130 может оказывать противоположное воздействие.

К такому выводу ученые пришли после наблюдения за поведением раковых опухолей у генетически модифицированных мышей с активной функцией GP130. Результаты были подтверждены дополнительным анализом тканей пациентов с раком простаты, которые показали, что высокий уровень GP130 связан с улучшением выживаемости.

«Наше исследование показывает, что активация GP130 в клетках простаты не только замедляет рост опухоли, но и стимулирует иммунную систему к активной борьбе с раковыми клетками», — отметил руководитель исследования Лукас Кеннер. По мнению ученых, их работа открывает новые терапевтические возможности для лечения агрессивного рака простаты, который до сих пор трудно поддается терапии.

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