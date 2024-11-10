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Ученый рассказал, какое количество алкоголя провоцирует инсульт

Healthnews: от 14 до 21 порции алкоголя в неделю повышают риск инсульта

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Употребление более 14 порций алкоголя в неделю женщинами и более 21 порции мужчинами повышает риск инсульта на 57%. Об этом изданию Healthnews рассказали ученые из Университета Голуэя (Ирландия).

Профессор клинической эпидемиологии Университета Голуэя Эндрю Смит уточнил, что его команда, проводившая исследование под названием INTERSTROKE, не выявила изменений в риске ишемического инсульта при потреблении алкоголя в малых количествах — от одной до семи порций в неделю. Исследование охватило 25848 участников, из которых 12913 человек употребляли алкоголь, а 12935 воздерживались от него.

Ученые обнаружили тенденцию к увеличению вероятности внутримозгового кровоизлияния у тех, кто употреблял алкоголь в небольших количествах, хотя таких случаев было сравнительно мало.

В целом результаты исследования подтвердили выводы ранее проведенных работ, показывающих, что высокое потребление алкоголя связано с повышением риска инсульта. В частности, употребление более 14 порций алкоголя в неделю женщинами и более 21 порции мужчинами увеличивает риск инсульта на 57%.

Также в ходе исследования была изучена связь между типами алкоголя и риском инсульта. Преобладание пива в рационе было связано с увеличением риска инсульта на 21%, в то время как регулярное употребление вина не показало такой зависимости.

Согласно критериям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), одна доза (порция) равна 10 г чистого алкоголя (или 12,7 мл спирта). Такое количество содержится в 250 мл пива 5% крепости, 125–150 мл сухого вина или 25–30 мл крепких напитков.

Ранее стало известно, как снизить риск инсульта и деменции при «плохой» генетике.

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