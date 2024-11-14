Врач объяснила разницу в точности между инвазивными и неинвазивными глюкометрами

В России и мире разработкой неинвазивных глюкометров занимается большое количество научных групп и стартапов. Однако на данный момент не существует точного прибора, отвечающего всем требованиям клинической медицины. Об этом «Газете.Ru» рассказала профессор, член-корреспондент РАН, заведующая кафедрой эндокринологии ИКМ им. Н.В. Склифосовского Сеченовского университета Нина Петунина.

Врач объяснила, что главным плюсом использования неинвазивных глюкометров выступает отсутствие проколов кожи. Чтобы противостоять сахарному диабету, больные должны прокалывать пальцы по четыре-пять раз в день. Это снижает качество жизни и повышает риск заражения инфекциями.

По словам Петуниной, эти факторы привели к высокому интересу к разработкам систем неинвазивного непрямого измерения глюкозы в крови или в других биологических жидкостях. Сейчас в России над созданием таких приборов работает множество научных коллективов. Тем не менее, неинвазивный глюкометр, отвечающий всем требованиям клинической медицины, пока не создан.

«Основным минусом, ограничивающим регистрацию и серийный выпуск, является низкая точность определяемой глюкозы крови», — объяснила врач.

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