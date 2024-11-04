Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, чем опасен диабет в молодости

The Lancet: диабет в молодости сокращает продолжительность жизни

close
Freepik.com

Британские ученые установили, что у людей с диагностированным в молодости диабетом риск летального исхода выше по сравнению с таковым у лиц с заболеванием, развившимся после 40. Результаты исследования опубликованы в The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Группа исследователей на протяжении 30 лет наблюдала за состоянием здоровья 4550 человек в возрасте от 25 до 65 лет с впервые выявленным диабетом. Результаты исследования показали, что ранняя диагностика этого заболевания типа повышает риск осложнений, таких как поражение глаз (диабетическая ретинопатия) и почечная недостаточность, а также увеличивает вероятность преждевременного ухода из жизни.

Кроме того, более ранний возраст постановки диагноза ассоциировался с постоянными трудностями в контроле уровня сахара в крови, что также усугубляло течение заболевания. Исследователи уточнили, что у молодых (моложе 40 лет) пациентов с диабетом второго типа длительное воздействие высокого уровня сахара в крови может сократить ожидаемую продолжительность жизни сильнее, чем при более поздней диагностике.

Ранее препараты для лечения диабета связали с защитой от почечных камней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами