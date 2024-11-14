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Грязный воздух вызывает воспалительное заболевание кожи, выяснили ученые

PLOS ONE: загрязнение воздуха повышает риск экземы

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Ученые из Йельской медицинской школы установили, что у жителей районов с высоким уровнем загрязнения воздуха в два раза чаще развивается экзема. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

В исследовании приняли участие 286 862 человека. Они предоставили данные о своем здоровье, демографических характеристиках и месте проживания. Анализ показал, что у 12 695 участников (4,4%) была диагностирована экзема.  Это воспалительное незаразное заболевание кожи, склонное к хроническому течению с рецидивами.

Анализ показал, что люди с экземой чаще проживают в районах с высоким уровнем загрязнения PM2,5 — мелкими твердыми частицами, присутствующими в воздухе. PM2,5 вырабатываются в ходе истирания асфальта машинами, выброса выхлопных газов, работы плит, а также печей и каминов на дровах. Другими источниками вредных частиц могут быть промышленные предприятия и стройки.

Увеличение концентрации PM2,5 на каждые 10 микрограмм на кубический метр было связано с более чем двукратным повышением вероятности развития экземы. Исследователи пришли к выводу, что загрязнение воздуха может провоцировать это заболевание из-за вероятного угнетающего воздействия на иммунную систему человека.

Ранее ученые нашли связь между загрязнением атмосферы и риском аутизма у детей.

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