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Растворимый кофе ускоряет старение, выяснили ученые

PubMed: растворимый кофе ускоряет старение, укорачивая теломеры

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Ученые из Медицинского научного центра при университете Сиань Цзяотон установили, что привычка пить растворимый кофе может влиять на длину теломер — важных концевых участков ДНК, служащих биомаркером старения. Результаты исследования опубликованы на портале PubMed.

В ходе исследования ученые проанализировали информацию о пищевых привычках и длине теломер более 468 тысяч человек. Для более точного анализа использовались как наблюдательные методы, так и менделевская рандомизация, которая позволяет выявить причинно-следственные связи. Согласно результатам исследования, с каждой дополнительной чашкой кофе длина теломер уменьшалась, что соответствовало потере около 0,12 лет биологического возраста.

Особое внимание уделили растворимому кофе. Статистический анализ показал, что с каждой чашкой растворимого кофе длина теломер сокращалась аналогично естественному процессу старения, который происходит примерно за 0,38 года. Несмотря на то, что это не означает, что кофе напрямую сокращает продолжительность жизни, исследователи предполагают, что регулярное потребление растворимого кофе может ускорять биологические процессы старения.

Ранее ученые выяснили, как изменение климата отразится на кофе сорта «Арабика».

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