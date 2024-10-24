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Ученые выяснили, как изменение климата отразится на кофе сорта «Арабика»

PLOS ONE: к 2080 году в Эфиопии будет больше мест, пригодных для выращивания кофе

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Depositphotos

В Эфиопии, на родине арабики, производство кофе — источник дохода для более 20% населения. В новой работе ученые выяснили, что к 2080 году изменение климата приведет к увеличению площади, пригодной для выращивания кофе, на 30-44%. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Ученые проанализировали текущее распределение зон производства кофе (арабики) и прогнозируемое изменение климата из моделей HadGEM2 и CCSM2. Результаты показали, что изменение климата увеличит площадь, пригодную для выращивания кофе, примерно на 44,2% и 30,37% по моделям HadGEM2 и CCSM2 соответственно к 2080 году.

Исследование также показало, что зоны выращивания сместятся на запад и северо-запад. При этом некоторые зоны, где кофе выращивают сейчас, станут непригодны для производства арабики. Результаты помогут Эфиопии подготовиться к изменению климата, не допустив серьезного ухудшения экономики.

Ранее ученые получили вещество для защиты растений от засухи.

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