Самый большой в мире моллюск оказался под угрозой исчезновения, выяснили ученые

Моллюск гигантская тридакна (Tridacna gigas) с самой большой в мире раковиной оказался под угрозой вымирания. К такому выводу пришли американские биологи из Колорадского университета в Боулдере (CUB), говорится в исследовании на официальном сайте научного учреждения.

Tridacna gigas — крупнейший в мире морской двустворчатый моллюск. Он может вырасти до полутора метров в длину и весить более 200 килограммов. Тридакны обитают на мелководье у берегов Малайзии, Австралии и островов Фиджи.

Согласно оценке специалистов, охранный статус вида Tridacna gigas обновился с «уязвимого» до «находящегося под угрозой исчезновения». Это было зафиксировано Международным союзом охраны природы (МСОП). Специалисты союза также скорректировали статусы 11 других видов.

По словам ученых, основными угрозами для гигантских тридакн остаются чрезмерный вылов рыбы и изменение климата. За последние 100 лет популяция этого вида сократилась на 84%.

Ученые не уверены, как тридакны вырастают такими большими. Подобно кораллам, огромные моллюски живут во взаимовыгодных отношениях с водорослями внутри своих тел. В то время как T. gigas предоставляет убежище водорослям, водоросли производят дополнительные питательные вещества, которые помогают кормить моллюсков.

В последний раз ученые оценивали популяцию T. gigas в 1996 году, когда МСОП включил этот вид в Красную книгу угрожаемых видов.

Ранее ученые выяснили, что китовым акулам может грозить голод из-за изменения климата.