Ученые связали жирные кислоты с меньшим риском 19 видов рака

Высокое потребление омега-3 и омега-6 жирных кислот может снизить риск 19 видов рака. Это показало исследование, опубликованное в журнале International Journal of Cancer (IJC).

Ученые проанализировали данные более чем 250 тысяч человек. В течение десяти лет наблюдения рак развился почти у 30 тысяч пациентов. Более высокие уровни омега-3 и омега-6 жирных кислот в крови были связаны с меньшим риском развития рака.

Участники с более высоким уровнем омега-3 реже страдали от рака толстой кишки, желудка и других опухолей желудочно-кишечного тракта, а также рака легких.

Высокий уровень омега-6 был связан с меньшим риском 14 видов рака, включая опухоли мозга, кожи, мочевого пузыря и других органов.

Некоторые другие исследования выявили связь между высоким уровнем жирных кислот и снижением риска рака. Однако ни одна работа не смогла определить, снижают ли жирные кислоты риск развития рака или повышают вероятность выживания после его обнаружения.

Хотя требуются дополнительные исследования, авторы считают, что людям нужно сосредоточиться на потреблении жирных кислот из пищи. Они содержатся в жирной рыбе, орехах и некоторых растительных маслах. Эффект омега-3 и омега-6 не зависел от веса человека, употребления алкоголя или физической активности. Однако молодые люди, особенно женщины, получали больше пользы от более высокого уровня желчных кислот.

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