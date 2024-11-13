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Ученые оценили шансы на появление разумной жизни во Вселенной и за ее пределами

MNRAS: плотность темной материи говорит о редкости жизни в нашей Вселенной

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NASA/ESA

Британские астрофизики из Даремского университета при участии швейцарских коллег разработали новую модель для оценки шансов на появление разумной внеземной жизни. Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Ученые попытались вычислить относительную вероятность существования случайной инопланетной цивилизации во Вселенной с определенными свойствами.

Поскольку звезды служат предпосылкой для возникновения жизни, в том виде, в каком мы ее знаем, модель может быть использована для оценки возможности возникновения разумной жизни в окружающем космосе, а также в сценарии, где наша Вселенная — лишь одна из множества возможных (так называемая гипотеза мультивселенной).

Представленный в статье подход предполагает расчет доли обычной материи, преобразованной в звезды за всю историю Вселенной, для различных плотностей темной энергии.

Согласно расчетам команды, доля темной энергии в нашей Вселенной составляет лишь 23% по сравнению с 27% в других частях мультивселенной.

Это означает, что мы не живем в гипотетической Вселенной с самыми высокими шансами на формирование разумных форм жизни. Или, другими словами, значение плотности темной энергии, которое мы наблюдаем в нашей Вселенной, не является тем, которое максимизировало бы шансы жизни, согласно модели.

«Параметры, управляющие нашей Вселенной, включая плотность темной энергии, могли бы объяснить наше собственное существование.

«Однако, как ни удивительно, мы обнаружили, что даже значительно более высокая плотность темной энергии все равно будет совместима с жизнью, что позволяет предположить, что мы, возможно, не живем в наиболее вероятной из вселенных», — отметил автор работы, доктор Даниэле Сорини.

Новая модель может позволить ученым понять влияние различной плотности темной энергии на формирование структур во Вселенной и условия развития жизни в космосе.

Ранее в США заявили о контактах человечества с инопланетянами.

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