Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, в каком возрасте нужно полностью отказаться от алкоголя

Daily Mail: после 65 лет нужно полностью отказаться от алкоголя

close
Shutterstock

Употребление алкоголя после 65 лет ускоряет возрастные изменения в нервных клетках мозга и повышает риск развития деменции. Об этом изданию Daily Mail рассказал американский невролог доктор Ричард Рестак.

По словам доктора Рестака, по достижении 65 лет риск развития деменции возрастает в пять раз и продолжает увеличиваться каждые последующие пять лет. Многочисленные исследования связывают активное воздействие алкоголя с повышенным риском развития этого заболевания, поскольку известно, что длительное злоупотребление спиртным приводит к уменьшению некоторых частей мозга.

Врач объяснил, что после 65 лет даже малые дозы алкоголя могут спровоцировать развитие деменции. Дело в том, что алкоголь токсичен для нервных клеток, которые играют важную роль в обучении и памяти.

Невролог добавил, что, помимо более распространенных форм заболевания, чрезмерное употребление алкоголя может также вызывать разновидность потери памяти, называемую синдромом Вернике-Корсакова. Это происходит, когда алкоголь нарушает способность организма усваивать витамин B1 (также известный как тиамин), который необходим для поддержания здоровья клеток мозга. Люди с таким синдромом не могут вспомнить многие события из прошлого, а также не способны усваивать новую информацию.

Ранее ученый рассказал, какое количество алкоголя провоцирует инсульт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами