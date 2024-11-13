Врач рассказал, в каком возрасте нужно полностью отказаться от алкоголя

Употребление алкоголя после 65 лет ускоряет возрастные изменения в нервных клетках мозга и повышает риск развития деменции. Об этом изданию Daily Mail рассказал американский невролог доктор Ричард Рестак.

По словам доктора Рестака, по достижении 65 лет риск развития деменции возрастает в пять раз и продолжает увеличиваться каждые последующие пять лет. Многочисленные исследования связывают активное воздействие алкоголя с повышенным риском развития этого заболевания, поскольку известно, что длительное злоупотребление спиртным приводит к уменьшению некоторых частей мозга.

Врач объяснил, что после 65 лет даже малые дозы алкоголя могут спровоцировать развитие деменции. Дело в том, что алкоголь токсичен для нервных клеток, которые играют важную роль в обучении и памяти.

Невролог добавил, что, помимо более распространенных форм заболевания, чрезмерное употребление алкоголя может также вызывать разновидность потери памяти, называемую синдромом Вернике-Корсакова. Это происходит, когда алкоголь нарушает способность организма усваивать витамин B1 (также известный как тиамин), который необходим для поддержания здоровья клеток мозга. Люди с таким синдромом не могут вспомнить многие события из прошлого, а также не способны усваивать новую информацию.

Ранее ученый рассказал, какое количество алкоголя провоцирует инсульт.