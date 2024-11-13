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Ученые выяснили, что у любителей пива больше вредных привычек, чем у пьющих вино

Nutrients: любители пива чаще курят и неправильно питаются

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Depositphotos

Ученые из Медицинской школы Тулейна установили, что любители пива чаще курят, плохо питаются и ведут малоподвижный образ жизни, чем люди, которые пьют вино или крепкий алкоголь. Результаты исследования представлены в журнале Nutrients.

В исследовании приняли участие 1900 жителей США. Участников разделили на группы по типу потребляемого алкоголя: только пиво (38,9%), только вино (21,8%), только крепкие спиртные напитки (18,2%) или сочетание различных видов алкоголя (21%).

Ученые проанализировали пищевые привычки и образ жизни испытуемых и присвоили каждому из них балл в соответствии с Индексом здорового питания (IHP). Он фокусируется на оценке четырех основных аспектов качества рациона: разнообразие пищи, адекватность потребления основных групп или некоторых подгрупп наиболее ценных пищевых продуктов, умеренность и сбалансированность питания.

Результаты показали, что ни одна из групп не набрала более 80 баллов по 100-балльной шкале IHP. Наименьший показатель был у группы потребителей пива (всего 49 баллов), что указывало на худшее качество рациона. Любители вина набрали 55 баллов, а те, кто пил крепкие напитки или их сочетание — 53 балла.

Кроме того, было отмечено, что среди тех, кто предпочитал пиво, чаще оказывались молодые курящие мужчины с низким доходом. Эта группа также отличалась наибольшим суточным потреблением калорий с учетом массы тела и самым низким уровнем физической активности.

Ранее ученые выяснили, что после пандемии COVID-19 люди стали пить больше алкоголя.

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