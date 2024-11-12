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После пандемии COVID-19 люди стали пить больше алкоголя, выяснили ученые

AIM: пандемия COVID-19 вызвала долгосрочный рост потребления алкоголя

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Shutterstock

Ученые из Университета Южной Калифорнии установили, что после пандемии COVID-19 увеличилось число пьющих алкоголь людей и лиц с зависимостью от спиртного. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine (AIM).

За основу своего исследования ученые взяли данные Национального опроса о состоянии здоровья населения (NHIS) за 2020 и 2022 годы. В опросах приняли участие более 24 тысяч жителей США. Вопросы охватывали сведения о потреблении алкоголя, социально-экономических и демографических факторах, а также состоянии здоровья респондентов.

Результаты показали, что в 2020 году увеличилось как общее число употребляющих алкоголь, так и количество людей, злоупотребляющих им. Эта тенденция сохранялась и в 2022 году — через три года после начала пандемии люди не вернулись к здоровому образу жизни.

Исследователи предположили, что потенциальными причинами такого устойчивого роста выступают нормализация и адаптация к повышенному употреблению алкоголя из-за стресса, вызванного пандемией, и проблемы с доступом к медицинским услугам.

Ранее ученый рассказал, какое количество алкоголя провоцирует инсульт.

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