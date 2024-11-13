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Ученые впервые нашли янтарь в Антарктиде

AS: частицы янтаря позволили изучить леса Антарктиды мелового периода

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Немецкие ученые из Бременского университета при участии британских коллег обнаружили первые образцы янтаря в Антарктиде. Фрагменты окаменевшей смолы извлекли из керна, добытого со дна моря Амундсена в 2017 году. Исследование опубликовано в научном журнале Antarctic Science (AS).

Датирование показало, что возраст найденного янтаря составляет 90 млн лет, что соответствует меловому периоду.

«Антарктический янтарь, вероятно, содержит остатки коры дерева в виде микровключений. Учитывая его твердые, прозрачные и полупрозрачные частицы, янтарь имеет высокое качество, что указывает на его захоронение вблизи поверхности», — объяснила соавтор научной работы Хенни Гершель.

Команда также обнаружила признаки патологического течения смолы — метода, которую деревья используют для герметизации поврежденной коры, вызванной паразитами или лесными пожарами.

По словам ученых, изучение янтаря дает представление о среде доисторических хвойных лесов Антарктиды, существовавших вблизи Южного полюса в середине меловой эпохи.

Ранее исследователи нашли окаменелости неизвестных деревьев возрастом 50 млн лет из тропических лесов Антарктиды.

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