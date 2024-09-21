Ученые нашли окаменелости неизвестных деревьев из тропических лесов древней Антарктиды

Австралийские ученые из Аделаидского университета нашли в Тасмании 12 предковых видов растений из гигантского тропического леса, который покрывал Антарктиду, Австралию и Новую Зеландию более 50 млн лет назад. Исследование опубликовано в научном издании American Journal of Botany (AJB).

Команда выкопала более 400 образцов растений и проанализировали их в лаборатории с помощью микроскопов и ультрафиолетовой фотографии. Специалисты обнаружили хорошо сохранившиеся листья и клеточные структуры.

Среди окаменелостей специалисты идентифицировали две неизвестных науке разновидности хвойных деревьев возрастом 53 млн лет.

Новые окаменелости свидетельствуют, что тропические растения из полярного леса мигрировали на север, когда континенты расходились, формируя тропические леса, которые существуют и по сей день.

Большинство из находок оказались предками флоры, которая до сих пор встречается в Австралии, Новой Зеландии и Южной Америке.

Анализ показал, что окаменелые растения адаптировались к полярной среде, которая 53 миллиона лет назад испытывала тот же экстремальный сезонный световой режим, что и сегодня.

Растения развили большие листья, чтобы максимизировать поглощение света летом, и листопадность для сохранения ресурсов в условиях низкой освещенности зимой.

Согласно исследованию, лес в Антарктиде процветал в эпоху эоцена (от 56 до 33,9 млн лет назад), когда средняя температура поверхности Земли составляла 27C°, а южные континенты образовывали гигантский массив суши вокруг Южного полюса.

Глобальные температуры резко возросли во время раннего эоценового климатического оптимума (от 53 до 49 миллионов лет назад), периода, предшествовавшего отделению Австралии от Антарктиды между 45 и 35 млн лет назад.

Ранее ученые выяснили, когда Антарктида последний раз была покрыта зеленью.