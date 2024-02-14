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Ученые предупредили о близости коллапса дождевых лесов Амазонки

Nature: 47% амазонских джунглей в опасности из-за будущих пожаров и засух

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Global Look Press

Тропические леса Амазонки приближаются к переломному моменту, за которым может последовать крупномасштабный коллапс экологических систем. К такому выводу пришли ученые из Потсдамского института исследований климата. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

«Юго-восточная часть Амазонки уже превратилась из поглотителя углерода в источник парниковых выбросов. Это означает, что нынешняя степень антропогенного давления слишком высока, чтобы регион мог сохранить свой статус тропического леса в долгосрочной перспективе. Но проблемы на этом не заканчиваются. Поскольку тропические леса обогащают воздух большим количеством влаги, которая составляет основу осадков на западе и юге континента, потеря леса в одном месте может привести к потере леса в другом месте», — отметил один из авторов доклада Борис Сакшевский.

Научная группа пришла к выводу, что до 47% джунглей Амазонки окажутся под угрозой из-за засух и пожаров к 2050 году.

Исследователи выделили пять важнейших факторов, связанных с переломным моментом: глобальное потепление, годовое количество осадков, интенсивность сезонности осадков, продолжительность засушливого сезона и накопленное обезлесение. Для каждого из этих факторов ученые предложили установить безопасные границы, позволяющие сохранить устойчивость Амазонки.

Потеря значительной части крупнейшего леса в мире повлечет глобальные последствия. Влага, переносимая через так называемые «летучие реки» Амазонки, остается важной частью южноамериканских муссонов и, следовательно, необходима для выпадения осадков на обширных частях континента. Более того, Амазонка хранит углерод, эквивалентный выбросам CO2 от человечества за 15–20 лет. Таким образом, утрата амазонских джунглей ускорит глобальное потепление, предупредили исследователи.

Ранее ученые предупредили о риске замерзания Европы из-за остановки атлантических течений.

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