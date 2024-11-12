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В военном госпитале Вишневского рассказали, чем заменили антибиотики для бойцов СВО

Глава госпиталя Вишневского Есипов: антибиотики стали работать с большим трудом

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Алексей Ловен/«Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий — Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского» Министерства обороны Российской Федерации

Самые серьезные осложнения после боевых травм – это сепсис и септический шок. Все чаще антибиотики в этих случаях не работают, тогда для лечения бойцов СВО используют бактериофаги (вирусы, убивающие бактерии). Об этом «Газете.Ru» рассказал глава «Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий — Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского» Министерства обороны, заслуженный врач Российской Федерации Александр Есипов.

«Антибиотики работают сейчас с большим трудом. Не только мы боремся с микробами, они тоже ищут противодействие нашим методам. Мы многие годы широко использовали антибиотики, и вот флора стала более антибиотикорезистентной. Бактерии достаточно быстро адаптируются к применяемым нами лекарствам», – рассказал специалист.

По словам врача, микробу, чтобы подстроиться под антибиотик, выработать защиту от него, необходимо 72 часа. Новый антибиотик же нужно разрабатывать несколько лет.

«Мы в этой ситуации начали все чаще применять бактериофаги (вирусы, убивающие бактерии). Как только боец поступает, мы делаем смыв из раны или легких, забираем его бактерии, получаем культуру и везем в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалея. Подготавливаем бактериофаг для конкретного больного и потом ему вводим. В последнее время начали делать прямо у нас, что упрощает и ускоряет процесс. Сейчас это и усиление, и альтернатива антибиотикотерапии», – рассказал Есипов.

Тем не менее, бывает, что пока врачи готовили бактериофаг, микроб уже «переоделся».

«В этих случаях применяем новые методы — лазерные, биофизические, внедряем ультразвуковую кавитацию, плазменный поток, введение препаратов через лимфососуды и так далее. Не только микроб, но и мы не стоим на месте – ищем новые возможности помочь больному. Различным способом вводим несколько разных препаратов с иммуномодуляторами, антибиотиками. Поверьте, порой все средства хороши, лишь бы спасти», – отметил врач.

Подробнее о том, как лечат бойцов СВО — в интервью Есипова «Газете.Ru».

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