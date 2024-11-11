проект

>

В России создали антимикробную пленку для профилактики заболеваний полости рта

РТУ МИРЭА: создана пленка с веществами из цедры для профилактики заболеваний рта

close
Shutterstock

Ученые из Института тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА создали антибактериальные пленки с лимоненом и цитралем для профилактики заболеваний полости рта. Лимонен и цитраль — активные ингредиенты из цедры цитрусовых растений и лемонграсса, обладающие доказанной антимикробной активностью. Об этом «Газете.Ru» рассказали в РТУ МИРЭА.

Лекарственные пленки обладают рядом преимуществ по сравнению с таблетками и спреями благодаря длительному контакту со слизистой оболочкой рта, что усиливает лечебное действие и облегчает симптомы болезни.

«Пленки с добавлением экстрактов цитрусовых и лемонграсса, содержащих природные терпены лимонен и цитраль, будут обладать антибактериальной активностью. Разработаны и протестированы пленки с разными комбинациями растительных экстрактов. Оценку качества пленок проводили по следующим параметрам: время растворения, значение pH водного раствора, остаточное содержание влаги и антимикробная активность», — рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

Тестирование антимикробного действия показало высокую эффективность экстрактов и пленок против тест-штаммов грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также грибов.

Полученные результаты свидетельствуют о большом потенциале разработанных пленок для лечения и профилактики инфекционных заболеваний полости рта.

Ранее врач назвала главные причины, почему тест Роршаха не работает.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами