В России создали антимикробную пленку для профилактики заболеваний полости рта

Ученые из Института тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА создали антибактериальные пленки с лимоненом и цитралем для профилактики заболеваний полости рта. Лимонен и цитраль — активные ингредиенты из цедры цитрусовых растений и лемонграсса, обладающие доказанной антимикробной активностью. Об этом «Газете.Ru» рассказали в РТУ МИРЭА.

Лекарственные пленки обладают рядом преимуществ по сравнению с таблетками и спреями благодаря длительному контакту со слизистой оболочкой рта, что усиливает лечебное действие и облегчает симптомы болезни.

«Пленки с добавлением экстрактов цитрусовых и лемонграсса, содержащих природные терпены лимонен и цитраль, будут обладать антибактериальной активностью. Разработаны и протестированы пленки с разными комбинациями растительных экстрактов. Оценку качества пленок проводили по следующим параметрам: время растворения, значение pH водного раствора, остаточное содержание влаги и антимикробная активность», — рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

Тестирование антимикробного действия показало высокую эффективность экстрактов и пленок против тест-штаммов грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также грибов.

Полученные результаты свидетельствуют о большом потенциале разработанных пленок для лечения и профилактики инфекционных заболеваний полости рта.

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