Названы причины сухости глаз, не связанные с работой за компьютером

К сухости глаз может привести не только долгая работа за компьютером, но и недостаток жиров в рационе, плохой сон и нарушение работы слезных желез. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-офтальмолог Клиники микрохирургии глаза АйМед, кандидат медицинских наук Кирилл Светлаков.

«Основная причина, почему слез вырабатывается меньше, — это переутомление. В первую очередь, негативно на них влияет длительная работа за компьютером. Второй причиной сухости глаз может быть недостаточный или некачественный сон. Он необходим, чтобы организм восстановился полностью, в том числе и органы зрения. Если человек спит мало и плохо, то сразу будет просыпаться с красными и раздраженными глазами», — рассказал врач.

Третья причина развития заболевания — это несбалансированное питание и обезжиренные диеты.

«При недостатке жирных кислот в рационе к глазам не поступают необходимые для них вещества. Из-за этого ухудшается выработка слезной жидкости, что приводит к сухости. Добавляйте в ежедневное меню порцию полезных жиров: орехи, рыбу, авокадо, растительные масла», — отметил доктор.

Кроме того, у человека может быть нарушена работа слезных желез. В этом случае пациент будет жаловаться на аллергические реакции и воспаление в глазах.

«Важно отметить, что обильное слезотечение — это также признак синдрома сухого глаза. Дело в том, что при появлении какого-либо раздражителя слеза меняет свой состав. Вместо того, чтобы покрывать глазные яблоки тонкой пленкой, она начинает активнее вырабатываться и вытекает из век. Для проверки работы желез необходимо посетить офтальмолога. На приеме врач проверит их состояние и, при наличии каких-либо нарушений, назначит специальные капли», — объяснил специалист.

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