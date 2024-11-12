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В военном госпитале Вишневского рассказали, как лечат бойцов СВО с ожогом легких

Генерал-майор Есипов: для бойцов СВО с ожогом легких применяют аппарат «Гелиокс»

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Алексей Ловен/«Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий — Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского» Министерства обороны Российской Федерации

Достаточно часто у бойцов СВО возникают внутренние ожоги – отек трахеи и легких. В таких случаях используются ингаляционные аппараты. Один из самых новых отечественных аппаратов – «Гелиокс» — сегодня применяется для лечения бойцов СВО. Об этом «Газете.Ru» рассказал глава «Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий — Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского» Министерства обороны Александр Есипов.

«Гелиокс» — аппарат, позволяющий осуществлять дыхание в среде кислорода и гелия, что улучшает текучесть газовой смеси. Также для таких больных очень хорошо зарекомендовала себя еще одна новая отечественная ингаляционная система — «Тианокс».

«Эту систему врачи госпиталя Вишневского разработали совместно с «Росатомом». Аппарат генерирует монооксид азота, который мы начали с успехом применять еще при COVID-19», – рассказал Есипов.

По его словам, эти системы существенно улучшают газообмен в поврежденных легких, позволяя врачам в совокупности с другими методами спасать ранее безнадежных больных.

Подробнее о том, как лечат бойцов СВО — в интервью Есипова «Газете.Ru».

Ранее врач назвал деменцию, которая может развиться в молодом возрасте.

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