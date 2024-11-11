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Названа деменция, которая может развиться в молодом возрасте

Врач Захаров: сосудистая деменция может развиться в молодом возрасте

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Обычно деменция развивается в возрасте после 60 лет, однако сосудистая форма старческого слабоумия может возникнуть в молодом возрасте, рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Владимир Захаров.

«Молодой возраст — не гарантия от деменции. Сосудистая деменция также может развиваться достаточно рано, если человек страдает гипертонией, имеет высокий холестерин или сахар в крови и не лечит эти заболевания как положено. Поэтому в любом возрасте необходимо обращать внимание на свои сосуды. Точно так же в любом возрасте — и молодом и старом — повышенная забывчивость или трудности концентрации внимания — это серьезный повод обратиться к неврологу», — рассказал врач.

Сосудистая деменция возникает из-за поражения головного мозга при сосудистой патологии: гипертонической болезни, атеросклерозе, инсультах.

«На ранних этапах заболевания развивается комплекс преддементных, «умеренных» или «легких», когнитивных нарушений. Процесс включает несколько стадий, деменция развивается не сразу, а постепенно. Сначала формируются малозаметные нарушения умственной деятельности и сна — например, его фрагментация. Самое важное: начальные симптомы могут выглядеть вполне безобидно. Да, человек становится более забывчивым, при этом интеллект сохранен, критика сохранена, он полностью самостоятелен, часто продолжает работать», — отметил врач.

Ранее врач назвал два необычных симптома деменции.

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