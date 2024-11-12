В военном госпитале Вишневского рассказали, когда бойцов СВО лечат народной медициной

В госпитале Вишневского есть центр традиционной медицины. Народные методы тоже применяются при лечении бойцов с СВО, если классические методы не помогли. Об этом «Газете.Ru» рассказал глава «Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий — Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского» Министерства обороны Александр Есипов.

Центр работает с 1992 года. Там есть практически все методики, которые существуют в мире: и китайская медицина, и бурятская, и народная российская, и Чжуд-ши — тибетские методы, гирудотерапия, апитерапия.

«Часто фантомные боли, если не уходят с помощью обычных методов, хорошо снимаются апитерапией. Собственно, этот центр для того и создавался: если классическая медицина по каким-то причинам не срабатывает, — либо препаратов нет или на них аллергия, — вспоминаем «старые-новые» методы народной медицины. Лечить ведь как-то надо! Не опускать же руки», – рассказал Есипов.

Подробнее о том, как лечат бойцов СВО — в интервью Есипова «Газете.Ru».

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