Врач рассказал, как по лицу ребенка определить больные миндалины

Аденоидный тип лица, когда лицо ребенка вытягивается, все время бледное, у него появляются мешки под глазами, корки на губах, а рот постоянно полуоткрыт, возникает из-за аденоидов, то есть разрастания тканей носоглоточной миндалины у детей. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-оториноларинголог клиники «Будь Здоров» в Уфе Анна Медведева.

Носоглоточная миндалина расположена в области свода глотки, на верхней и задней стенке ее носовой части. Когда человек открывает рот, ее обычно не видно, поэтому установить патологическое разрастание этой миндалины может только ЛОР-врач.

«Основная причина аденоидного типа лица — ротовое дыхание. В силу разных причин, в том числе и из-за аденоидов, дети не могут дышать носом. Если такой тип дыхания преобладает длительное время, меняются черты лица. Носовой тип дыхания обеспечивает согревание воздуха, его фильтрацию от пыли и других частиц, а также от вирусов и бактерий. Дети с преобладанием ротового дыхания относятся к группе риска по развитию различных инфекций и соматических болезней. Общесоматическое состояние детей с аденоидами позволяет их отнести к группе часто и длительно болеющих», – рассказала врач.

Без оперативного лечения аденоидное лицо не пройдет. По словам врача, в качестве лечения проводится операция аденотомия (удаление аденоидов).

«Оториноларинголог может провести диагностику в виде эндоскопического исследования полости носа, установить диагноз и вовремя направить на оперативное лечение. К оперативному лечению имеются строгие показания, далеко не всегда при наличии аденоидов маленьких пациентов направляют на операцию. Аденоидное лицо — одно из показаний к оперативному лечению», — рассказала врач.

Ранее врач назвал нужное человеку количество мяса в неделю.