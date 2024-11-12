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Туго затянутый пояс может привести к раку, предупредили ученые

BMJ Case Reports: туго затянутое сари может стать причиной рака кожи

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Shutterstock/FOTODOM

Туго завязанная на талии нижняя юбка, которую носят под сари, могла стать причиной развития рака у женщин из Индии. О случаях сообщается в журнале BMJ Case Reports.

Как пояснили авторы отчета, постоянные давление и трение о кожу могут вызвать хроническое воспаление, образованию язв. В некоторых случаях это приводит к раку кожи.

В одном из описанных случаев 70-летняя женщина обратилась к врачам из-за болезненной язвы кожи на правом боку, которая не заживала в течение 18 месяцев. За шесть лет до обращения к врачам она заметила у себя светлое пятно на том месте, где позже появилась язва. Во втором случае у 60-летней женщины тоже была язва на правом боку, которая не заживала в течение двух лет. Она сообщила, что в течение 40 лет носила туго затянутое на поясе сари.

Биопсия (анализ тканей язвы) показал, что у обеих пациенток была язва Маржолена — изъязвляющий рак кожи. Во втором случае рак распространился на один из лимфатических узлов в паху женщины.

Этот вид рака встречается редко, но очень агрессивен. Он может возникнуть при хронических ожогах, незаживающих ранах, язвах на ногах, туберкулезных узелках на коже и змеиных укусах. Точный механизм развития опухоли неизвестен, однако предполагается, что он связан с хроническим воспалением из-за постоянного трения.

Врачи рекомендовали носить свободную одежду, особенно при возникновении изменений на коже.

Ранее онколог рассказал, что рак молочной железы и простаты можно выявить на нулевой стадии.

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