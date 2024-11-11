Ученые выяснили, что 6G-излучение может влиять на фертильность мышей

Ученые Медицинского университета Народно-освободительной армии Китая (НОАК) установили, что излучение сетей связи шестого поколения (6G) может временно снижать фертильность у лабораторных мышей. Об этом сообщаетт South China Morning Post (SСМР).

Ученые сосредоточились на терагерцовых волнах — части электромагнитного излучения, которое может сыграть ключевую роль в развитии 6G -технологий. Согласно данным ученых, эти волны могут нанести повреждения тканям семенников при определенной пороговой мощности, которая, хотя и превышает допустимый уровень в Китае, находится в пределах нормы в таких странах, как США, Япония и в Евросоюзе.

Под руководством профессора Чэнь Чуньхая группа исследователей подвергала репродуктивные органы самцов мышей излучению в течение пяти минут. В результате на кожном покрове возникло воспаление, которое, предположительно через кровь, привело к воспалению семенников. Несмотря на то, что активность сперматозоидов оставалась нормальной, ученые обнаружили генетические изменения, которые могли повлиять на их способность ориентироваться и двигаться, что в свою очередь, может потенциально снижать фертильность.

Ученые отметили, что такой эффект был временным, и через сутки соответствующие показатели фертильности пришли в норму. Пекинский исследователь, не участвовавший в эксперименте и пожелавший остаться анонимным, добавил, что результаты следует интерпретировать с осторожностью. Он пояснил SCMP, что мыши, как правило, более чувствительны к излучению 6G, а мощность наземных вышек связи в реальных условиях значительно ниже максимального допустимого уровня.

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