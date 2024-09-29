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Назван новый фактор риска бесплодия

PubMed: жизнь в шумном городе повышает риск бесплодия

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Ученые из Датского института исследований рака в составе научного коллектива обнаружили, что загрязнение воздуха и дорожный шум напрямую связаны с увеличением риска бесплодия как у мужчин, так и у женщин. Результаты исследования опубликованы на портале PubMed.

Ученые изучили информацию о людях репродуктивного возраста, потенциально способных стать родителями в первый или в очередной раз. Из них для участия в исследовании отобрали 900 тысяч датчан в возрасте 30-45 лет, которые проживали вместе с партнером или состояли в браке. После исключения некоторых участников по причинам, связанным с состоянием здоровья и образом жизни, в конечный список изучаемых попали 377,8 тысячи женщин и 526 тысяч мужчин.

На протяжении пяти лет исследователи анализировали, в какой степени участники подвергались воздействию шума от автомобильного движения (измеряемого в децибелах) и загрязнению воздуха мелкими твердыми частицами (PM2.5).

Результаты показали, что у мужчин вероятность бесплодия возрастает на 24% при увеличении концентрации таких твердых частиц в воздухе. Женщины старше 35 лет также оказались подвержены риску — уровень шума, на 10 децибел превышающий норму, увеличивал вероятность возникновения проблем с фертильностью примерно на 14%.

Авторы исследования пояснили, что мужская репродуктивная система более уязвима к быстрым изменениям внешней среды, поскольку сперматозоиды постоянно обновляются. Женские яйцеклетки, напротив, формируются до рождения и имеют лучшую защиту от негативных факторов, хотя с возрастом такая защита может ослабевать.

Также ученые отметили, что, несмотря на значительность полученных данных, исследование имеет свои ограничения. В научной работе не были учтены биологические параметры, такие как гормональные изменения или индекс массы тела, а также количество времени, проводимого людьми на улице, где влияние загрязняющих веществ тоже может негативно сказываться на здоровье.

Ранее был найден новый фактор риска задержки развития у детей.

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