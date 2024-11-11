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Ученые нашли простой способ превращения кухонных отходов в биотопливо

E&F: создан метод производства биодизеля из отработанного растительного масла

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Американские химики из Калифорнийского университета в Санта-Крузе открыли новый способ производства биодизельного топлива из отработанного масла при умеренных температурах. Исследование опубликовано в научном журнале Energy & Fuels (E&F).

Некоторые из существующих методов производства биодизеля производят мыло в качестве побочного продукта, что затрудняет очистку топлива и приводит к меньшему количеству фактического продукта.

Другие подходы основаны на пальмовом масле, что требует вырубки деревьев в тропических лесах, чтобы освободить место для монокультурных пальмовых плантаций. Оба способа требуют очень высоких температур и давления.

В новом проекте команда использовала тетраметоксиборат натрия (NaB(OMe)4). Это химическое вещество позволяет легко отделить биотопливо от побочных продуктов производства, просто сливая их. Реакция занимает менее часа и проходит при температуре до 40°C, что экономит энергию и время.

По словам авторов разработки, открытый метод превращает около 85% использованного растительного масла в биодизель, что соответствует отраслевым стандартам для использования в качестве горючего для тяжелой техники и транспорта.

Ранее ученые добились околонулевых выбросов при сжигании биотоплива из отходов.

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