Ученые добились почти нулевых выбросов при сжигании биотоплива из отходов

Американские ученые из Университета Бейлора в штате Техас создали метод сжигания биотоплива из метанола и глицерина с почти нулевыми выбросами. Новая технология обеспечивает сверхчистое сгорание вязкого горючего. Исследование опубликовано в научном журнале Fuel.

Обычные форсунки с трудом сжигают глицерин — распространенный побочный продукт производства биодизеля — из-за его высокой вязкости, хотя он и имеет достаточную плотность энергии.

Команда использовала инжектор новой конструкции под названием Swirl Burst (SB). Он превращает глицерин в мелкий спрей, что значительно снижает выбросы таких загрязнителей как оксид углерода (CO) и оксиды азота (NOx).

Исследовательская группа протестировала три различные топливные смеси — 50/50, 60/40 и 70/30 соотношения глицерина к метанолу.

Все смеси достигли более 90% эффективности сгорания, включая полное сгорание при использовании смеси 50/50, с практически нулевыми выбросами CO и Nox.

По словам специалистов, SB-инжекторы могут снизить воздействие биодизельной промышленности на окружающую среду и повысить экономическую эффективность отрасли.

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