У йогурта нашли новое полезное для женщин свойство

Ученые из Уппсальского университета (Швеция) установили, что употребление йогурта вместо обычного молока снижает риск инсульта и ишемической болезни сердца у женщин. Результаты исследования опубликованы в BMC Medicine.

В исследовании приняли участие 40 777 мужчин и 59 998 женщин, средний возраст которых составил 54 года. На момент начала исследования ни у кого из участников не было заболеваний сердца. В течение всего периода исследования и мужчины, и женщины сообщали, сколько порций ферментированного и неферментированного молока они потребляли каждый день.

В результате 33-летнего наблюдения команда исследователей обнаружила, что у женщин, которые потребляли около 400 мл молока в день, риск развития ишемической болезни сердца и инсульта повышался на 5%. 600 мл молока увеличивали вероятность возникновения этих патологий на 12%, а 800 мл — на 21%. При этом исследовательская группа не наблюдала аналогичной связи у мужчин.

Исследование также показало, что замена 200 мл обычного молока в день на кефир может снизить риск ишемической болезни сердца на 5% и риск сердечного приступа на 4% у женщин.

По мнению авторов исследования, употребление большего количества неферментированного (обычного) молока может негативно повлиять на уровни ангиотензинпревращающего фермента 2 (АПФ2) и фактора роста фибробластов 21 (ФРФ21). Эти кардиометаболические белки регулируют кровяное давление и кровоток.

Пробиотики, содержащиеся в ферментированных молочных продуктах, напротив, могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее был назван вид молока, помогающий снижать кровяное давление.