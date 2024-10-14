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Назван вид молока, помогающий снижать кровяное давление

BMC Medicinе: соевое молоко защищает от гипертонии

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Ученые из Университета Торонто (Канада) установили, что замена коровьего молока соевым помогает снижать артериальное давление и поддерживать уровень холестерина в крови в норме. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Medicinе.

Ученые проанализировали результаты 17 ранее опубликованных исследований, в которых рассматривались последствия отказа от коровьего молока в пользу соевого. В них приняли участие около 500 человек. Средняя продолжительность каждого исследования составляла четыре недели. В день участники выпивали примерно 500 мл соевого или коровьего молока.

Результаты показали, что во всех исследованиях замена коровьего молока соевым была связана со снижением уровня холестерина и маркеров воспаления в организме. Также соевое молоко помогало бороться с гипертонией.

Ученые добавили, что общее содержание сахара в соевом молоке было примерно на 60% меньше, чем в коровьем. Количество питательных веществ при этом оставалось одинаково высоким в обоих видах. Вероятнее всего, терапевтический эффект был обусловлен этими свойствами.

Ранее врач назвала два овоща, важных для профилактики рака.

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