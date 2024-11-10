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Корабль «Тяньчжоу-7» сгорит в атмосфере

Корабль «Тяньчжоу-7» отстыковался от станции КНР, он сгорит в атмосфере

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Global Look Press

Грузовой космический корабль «Тяньчжоу-7» закончил свою миссию и отстыковался от китайской орбитальной станции «Тяньгун». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление программы пилотируемых космических полетов Китая.

Отстыковка произошла в 16:30 по времени Пекина (11:30 по московскому). Корабль в ближайшее время должен войти в атмосферу Земли и полностью в ней сгореть. Незначительные обломки могут упасть в южной части Тихого океана.

В конце октября сообщалось, что в Китае сделали специальные лунные кирпичи, которые планируется использовать для строительства на Луне. По словам создателей, разработка поддерживает планы Китая по строительству объектов на спутнике Земли, после успешной высадки зонда на его обратной стороне. Новый тип кирпича обладает прочностью на сжатие более чем в три раза выше, чем у традиционных материалов. Кирпичи будут протестированы на китайской космической станции, куда их доставят с помощью грузовой ракеты «Тяньчжоу-8» до конца следующего года.

Ранее Китай потребовал от США прекратить заниматься милитаризацией космоса.

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