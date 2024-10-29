В Китае сделали специальные кирпичи для строительства на Луне

В Китае сделали специальные лунные кирпичи, которые планируется использовать для строительства на Луне, пишет Oddity Central.

Китайские ученые анонсировали создание инновационного кирпича, предназначенного для строительства баз и жилых домов на Луне. По словам создателей, разработка поддерживает планы Китая по строительству объектов на спутнике Земли, после успешной высадки зонда на его обратной стороне. Новый тип кирпича обладает прочностью на сжатие более чем в три раза выше, чем у традиционных материалов.

Кирпичи будут протестированы на китайской космической станции, куда их доставят с помощью грузовой ракеты «Тяньчжоу-8» до конца следующего года. Исследователи намерены выяснить, как материалы выдержат условия вакуума и космической радиации на Луне, проверяя их способность нести вес более одной тонны на квадратный сантиметр.

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