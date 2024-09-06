В России завершились доклинические исследования вакцины от рака

В России завершились доклинические исследования российской вакцины от рака завершились. Об этом агентству РИА Новости сообщил академик РАН, главный онколог Минздрава и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн.

По словам ученого, после завершения исследований в Минздрав было направлено письмо с запросом на разрешение первой фазы испытаний. Каприн уточнил, что объявление о наборе добровольцев будет опубликовано после того, как ведомство выдаст разрешение.

В конце августа иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал об эффективности вакцины от рака легкого, которую недавно впервые получил 67-летний британец. По его словам, у новой терапии могут возникнуть определенные побочные эффекты, как и у любого серьезного препарата. Он добавил, что мРНК-вакцины в целом переносятся легче, чем химиотерапия или лучевая терапия.

До этого стало известно, что врачи начали испытывать первую в мире мРНК-вакцину против немелкоклеточного рака легких (НМРЛ) на людях. Исследование охватило семь стран мира.

Ранее врач назвала главные признаки рака кишечника.