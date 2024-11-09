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На пляжи Австралии выбросило тысячи истощенных буревестников

Guardian: на пляжи Австралии выбросило тысячи буревестников с истощением

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Kanachoro/Wikimedia

На пляжи восточного побережья Австралии были выброшены тысячи буревестников с признаками истощения. Об этом пишет The Guardian.

«Тысячи... короткохвостых буревестников выбросило на пляжи восточного побережья Австралии, и исследователи не уверены в причинах и масштабах катастрофы», — пишет издание.

Отмечается, что случаи были зафиксированы в штатах Квинсленд, Новый Южный Уэльс и Виктория.

Исследовательница Дженнифер Лаверс рассказала, что подобные массовые случаи нетипичны для этих морских птиц, которые имеют большую продолжительность жизни, и «не имеют смысла с точки зрения эволюции».

В октябре в Австралии на берег выбросило необычное существо, напугавшее местных жителей. Необычная находка была обнаружена на пляже в заливе Хорсшу, неподалеку от Порт-Эллиота близ Аделаиды. Как рассказала женщина, выгуливающая собаку, она наткнулась на эту трехметровую массу полупрозрачных стеблей, сделала несколько фото и опубликовала их в соцсетях. По информации морского эколога доктора Зои Даблдей из Университета Южной Австралии, находка оказалась скоплением морских желудей.

Ранее в Японии на берег выбросило 85 тонн мелкой рыбы.

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