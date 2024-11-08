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Ученые обнаружили динозавра, способного выдержать удар пикапа на полной скорости

Live Science: нодозавр из мелового периода обладал 16-сантиметровой броней

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Alamy/livescience

Американские палеонтологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изучили защитный панцирь нодозавра (Borealopelta markmitchelli) — крупного травоядного динозавра, жившего около 112 млн лет назад в меловом периоде. Об этом сообщает портал Live Science.

Нодозавры достигали шести метров в длину и массы до двух тонн. Они были покрыты броней из кератиновых пластин и костяных шипов.

Команда проанализировала хорошо сохранившиеся окаменелости нодозавра, обнаруженные в 2017 году в канадской провинции Альберта.

Оказалось, что слой кератина на некоторых участках тела древнего ящера достигал 16 сантиметров в толщину. Для сравнения, толщина кератиновой оболочки на рогах современного крупного рогатого скота составляет всего 1,5 сантиметра.

Как показали расчеты, нодозавр мог без вреда выдержать удар энергией в 125 тыс. джоулей на квадратный метр. Это сопоставимо с силой столкновения с двухтонным пикапом Ford F150, движущимся на высокой скорости.

Палеонтологи отметили, что такие доспехи были необходимы нодозавру для выживания среди крупных хищных динозавров с мощными челюстями.

Исследователи предположили, что броня также позволяла нодозаврам устраивать схватки друг с другом.

Ранее ученые открыли новый вид динозавров, похожих на огромных бронированных крокодилов.

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