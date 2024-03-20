Открыт новый вид динозавров, похожих на гигантских бронированных крокодилов

Американские археологи из Университета штата Техас (UT) описали новый вид динозавров, обитавших на Земле в триасовый период 215 млн лет назад. Останки такого существа нашли в формации Купер-Каньон на северо-западе Техаса, сообщается на официальном сайте UT.

Открытый вид относился к группе этозавров — напоминавших крокодилов динозавров. По словам ученых, обнаруженный в Купер-Каньон ящер был более пяти метров в длину, а его тело оказалось покрыто остеодермами — прочными костяными пластинами с шипами, выполнявшими роль брони. Специалисты отметили, что этозавры были «танками триасовой эпохи».

Новому виду этозавров дали имя Garzapelta muelleri. Название сочетает в себе слово «Гарза» в честь техасского округа Гарза и слова «пельта», что на латыни означает «щит». Вторая часть посвящена палеонтологу Биллу Мюллеру, который нашел окаменевшие кости этозавра в 1989 году, но не успел расшифровать его эволюционную историю в связи с уходом из жизни.

Палеонтологи отметили, что, в отличие от своих сородичей крокодилов, этозавры были всеядными животными.

Ранее ученые открыли древнейший вид морского динозавра с длинной шеей.