Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Открыт новый вид динозавров, похожих на гигантских бронированных крокодилов

UT: обнаружены останки этозавра — ящера эпохи триаса, покрытого костяной броней

close
100%
Marcio L. Castro/X (ранее Twitter)

Американские археологи из Университета штата Техас (UT) описали новый вид динозавров, обитавших на Земле в триасовый период 215 млн лет назад. Останки такого существа нашли в формации Купер-Каньон на северо-западе Техаса, сообщается на официальном сайте UT.

Открытый вид относился к группе этозавров — напоминавших крокодилов динозавров. По словам ученых, обнаруженный в Купер-Каньон ящер был более пяти метров в длину, а его тело оказалось покрыто остеодермами — прочными костяными пластинами с шипами, выполнявшими роль брони. Специалисты отметили, что этозавры были «танками триасовой эпохи».

Новому виду этозавров дали имя Garzapelta muelleri. Название сочетает в себе слово «Гарза» в честь техасского округа Гарза и слова «пельта», что на латыни означает «щит». Вторая часть посвящена палеонтологу Биллу Мюллеру, который нашел окаменевшие кости этозавра в 1989 году, но не успел расшифровать его эволюционную историю в связи с уходом из жизни.

Палеонтологи отметили, что, в отличие от своих сородичей крокодилов, этозавры были всеядными животными.

Ранее ученые открыли древнейший вид морского динозавра с длинной шеей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами