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Ученые обнаружили водоросли, вызывающие потерю памяти у человека

DiatRes: нейротоксин из водорослей Pseudo-nitzschia приводит к амнезии

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Botavara/«phys.org»

Международная группа ученых с Филиппин и Малайзии нашла два вида диатомовых водорослей, способных вызывать серьезное отравление и потерю памяти у человека. Исследование опубликовано в научном журнале Diatom Research (DiatRes).

Диатомовые водоросли — это микроскопические водные организмы, которые покрывают себя защитными кремниевыми панцирями молочного цвета.

Хотя большинство видов диатомовых водорослей безвредны, половина из 58 известных видов рода Pseudo-nitzschia известны тем, что выделяют нейротоксичную домоевую кислоту (ДК).

При попадании в организм домоевая кислота вызывает тошноту, рвоту, спазмы в животе. В некоторых случаях отравление веществом приводит к постоянной потере кратковременной памяти.

В новом исследовании команда проанализировала биологические образцы с ферм по разведению моллюсков на филиппинском острове Лусон и обнаружила в них диатомовые водоросли Pseudo-nitzschia pungens и Pseudo-nitzschia brasiliana, производящие ДК.

По словам ученых, в периоды активного цветения эти водоросли выделяют большое количество токсина, который может накапливаться в моллюсках и представлять опасность для здоровья людей, употребляющих этих животных в пищу.

Ранее исследователи нашли способ вернуть потерянную память.

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