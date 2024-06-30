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Найден способ вернуть доступ к «спрятанным» воспоминаниям

FENS: потерянную из-за лишения сна память можно вернуть препаратом для потенции

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Depositphotos

Потерю памяти из-за дефицита сна можно обратить вспять препаратами для лечения эректильной дисфункции. Это показало исследование, представленное на Форуме федерации европейских нейробиологических обществ (FENS).

Отсутствие сна приводит к потере пространственных воспоминаний (о расположении объектов в пространстве). Однако исследования на мышах показывают, что эти воспоминания не теряются, а просто «скрыты» в мозге. Для этого ученые использовали препараты против астмы и хронической обструктивной болезни легких (Рофлюмиласт).

В новой работе ученым удалось вернуть доступ к социальным воспоминаниям (информации о других особях) мышей с помощью лекарства Варденафил против эректильной дисфункции. Обратить вспять амнезию было возможно даже через несколько дней после лишения сна.

В будущем открытие ученых может лечь в основу терапии амнезии, вызванной лишением сна. Изученные лекарства используются в медицине. Поэтому их могут одобрить для лечения амнезии по ускоренной схеме. Однако потребуются дополнительные исследования, чтобы доказать их эффективность для людей.

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