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Ученые выяснили, когда древние скандинавы впервые вышли в море

JMA: первобытные охотники в Скандинавии строили лодки более 5 тыс. лет назад

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The Verdensarvsenter for Bergkunst—Alta Museum

Шведские ученые из Лундского и Гетеборгского университетов пришли к выводу, что неолитические охотники-собиратели в Скандинавии использовали лодки из шкур животных более 5 тыс. лет назад. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Maritime Archaeology (JMA).

По словам специалистов, водный транспорт мог существовать у представителей культуры ямочной керамики, населявших юг Скандинавии между 3500 и 2300 годами до нашей эры. Эта группа людей известна своими изделиями из обожженной глины с характерными узорами.

Археологи обнаружили большое количество остатков тюленьего жира в посуде на местах стоянок первобытных скандинавов. Также известно, что люди культуры ямочной керамики были искусными добытчиками морских млекопитающих, о чем свидетельствуют груды тюленьих костей вблизи их поселений.

Хотя лодки древних скандинавов не дошли до наших дней, ученые полагают, что охотники-собиратели использовали их для рыбалки, торговли и путешествий. На это указывают наскальные рисунки, изображающие плавание на подобных судах.

По мнению исследователей, самые крупные лодки могли вмещать до 12 человек, а также оленей, медведей и другую крупную добычу, а дальность морских экспедиций могла достигать сотен километров.

Ранее ученые нашли в Индонезии древнейший наскальный рисунок в мире.

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