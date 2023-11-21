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Биологи нашли рекордные концентрации «вечных химикатов» в организмах редких дельфинов

STTE: уровень химикатов в телах австралийских афалин в 10 раз выше безопасного

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Wikimedia Commons

Австралийские биологи из Фонда морских млекопитающих и Мельбурнского университета обнаружили рекордное содержание токсичных «вечных химикатов» ПФАС в организмах исчезающего вида дельфинов — австралийских афалин. Исследование опубликовано в научном журнале Science of the Total Enviroment (STTE).

Пер- и полифторалкильные (ПФАС) химические соединения применяются при производстве посуды, контейнеров для еды, одежды и других предметов. Они придают вещам тепло- водо- и жиростойкие свойства. Сегодня существует более 10 тыс. различных ПФАС. Эти соединения очень устойчивы, почти не поддаются разложению и могут накапливаться в почве, воде, организмах людей и животных, из-за чего их называют «вечными».

Исследователи взяли образцы у 38 дельфинов различных видов, выброшенных на пляжи вдоль береговой линии штата Виктория. Максимальное содержание ПФАС оказалось у популяций австралийских афалин, живущих в заливе Порт-Филипп.

Средние концентрации химических токсинов в телах животных более чем в 10 раз превышали уровень, угрожающий состоянию печени и других органов. А у одной молодой особи афалин в печени обнаружили 19,5 тыс. нанограммов ПФАС — самый высокий уровень, когда-либо зарегистрированный у отдельного дельфина во всем мире.

Австралийские афалины были впервые описаны как отдельный вид в 2011 году. Они обитают только у берегов Австралии, и их популяция насчитывает всего 250 особей.

Основными источниками ПФАС в водной среде считаются промышленные сточные воды, сбросы очистных сооружений, городские стоки и свалки, а также пены для пожаротушения, используемые на суше вблизи водных путей.

Исследование также выявило появление новых загрязнителей в окружающей среде, указывая на то, что новые химические вещества биоаккумулируются через пищевые цепочки и попадают к дельфинам.

Ранее ученые нашли способ преобразования вредных «вечных химикатов» в ценное сырье.

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